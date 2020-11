Cesano Maderno, parroco positivo al Covid-19, ricoverato al San Gerardo don Fabio Viscardi.

Parroco positivo al Covid-19

Don Fabio Viscardi, parroco responsabile della Comunità pastorale Santissima Trinità di Cesano Maderno (parrocchie di Binzago, Sacra Famiglia e Sant’Eurosia) è ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. L’annuncio ai fedeli è arrivato sull’ultimo informatore della Comunità parrocchiale.

Incoraggianti risultati

Dopo alcuni giorni di riposo a casa, il parroco è stato ricoverato in ospedale a metà della scorsa settimana per un inizio di polmonite. Sta meglio, e continua le cure. E’ sottoposto con incoraggianti risultati all’ossigenoterapia, che gli stando notevole sollievo. I parrocchiani della Trinità gli si sono stretti in preghiera e gli stanno facendo arrivare messaggi di affetto e di incoraggiamento.

Ausiliara diocesana positiva, don in isolamento

Anche Felicita Biffi, la nuova ausiliaria diocesana al servizio della Comunità, è risultata positiva. A fronte dei due casi di positività al Covid-19 nella diaconia, don Claudio Perfetti ha iniziato un isolamento preventivo in attesa del risultato del tampone (che dovrebbe arrivare domani, mercoledì).

