Parte e abbandona il cane, denunciata la proprietaria

La proprietaria va via e il cane rimane per giorni solo nell’appartamento di Desio. Lo hanno trovato denutrito e sporco. La donna, che al momento non è stata rintracciata, sarà denunciata per maltrattamento di animali.

Cane lasciato in casa solo per giorni, è rimasto senza cibo né acqua

A quanto risulta, oltre una settimana fa la proprietaria è partita, lasciando qualcosa da mangiare e niente altro per il quattro zampe, forse ritenendo che bastasse per il suo sostentamento. Con il passare dei giorni il cane ha però iniziato a soffrire per lo stato di abbandono in cui è rimasto, chiuso nella casa di corso Italia. I vicini, sentendo la puzza provenire dall’appartamento, preoccupati che potesse trattarsi di una fuga di gas, hanno pensato di avvisare i Carabinieri.

I Carabinieri hanno trovato l'animale denutrito e sporco

Una volta sul posto, e dopo aver trovato l’animale denutrito e sporco, gli uomini dell'Arma hanno chiesto l’intervento dell’apposito servizio dell’Ats e attivato le procedure per la tutela dell’animale. Sul posto anche i Vigili del Fuoco. All’interno della stanza in cui era stato lasciato il cane gli operatori intervenuti hanno trovato escrementi un po’ ovunque, con l’animale rimasto senza cibo né acqua. Dopo aver effettuato gli accertamenti necessari, il quattro zampe è stato affidato a Fusi di Lissone, che svolge la funzione di canile sanitario, per le cure necessarie. La proprietaria non è stata ancora rintracciata e nei suoi confronti scatterà la denuncia per maltrattamento di animali.