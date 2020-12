Parte il servizio tamponi rapidi ad Arcore

Da giovedì 03 dicembre 2020 parte anche ad Arcore il servizio di tamponi rapidi per i residenti. I test potranno essere effettuati due giorni a settimana.

Come tanti altri comuni del territorio di Monza e Brianza anche ad Arcore prenderà avvio questa settimana il servizio di tamponi rapidi. Come annunciato dallo stesso sindaco Rosalba Colombo, i cittadini potranno recarsi a fare il tampone nelle giornate di giovedì ( dalle 8.30 alle 10) e di lunedì (dalle 9 alle 11) grazie alla disponibilità di due medici, sperando che possa ampliarsi.

Chi vorrà effettuare il tampone dovrà recarsi nella palazzina di destra del Comune in Largo Vela. Il costo del test è di 20 euro.

Per prenotazioni è possibile chiamare il numero 3357273562. Il giorno della prenotazione sono necessarie carta identità e prescrizione medica.

