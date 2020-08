Particole senza glutine, don Riccardo pensa alla Comunione dei celiaci

Niente più ostie portate da casa per i fedeli celiaci di Briosco. È questa la decisione presa dai sacerdoti della comunità pastorale San Vittore per andare incontro a tutti i parrocchiani con intolleranza al glutine.

Il don pensa a tutti

“Avendo visto che alcuni portano con sé la teca contenente la particola da far consacrare, abbiamo predisposto in tutte e tre le chiese delle pissidi apposite”, ha spiegato il parroco don Riccardo Castelli.

Un gesto inclusivo pensato per rendere più facile e completa l’esperienza di fede a tutti coloro che soffrono di celiachia.

La decisione presa è stata subito attuata, nonostante il tempo di Covid. La modalità che verrà utilizzata, proprio per evitare al massimo il rischio di contaminazioni con alimenti pericolosi per gli intolleranti, è quella di passare ai fedeli celiaci direttamente la pisside, in tempo di pandemia dopo essersi sanificati le mani, senza andare a toccare la particola.

Come fare a richiedere la particolare particola?

È presto spiegato ai fedeli da don Castelli, che ha dato l’annuncio anche sul bollettino parrocchiale.

“Innanzitutto, senza vergognarsi, bisogna farsi riconoscere dal sacerdote o dal Ministro straordinario della Comunione Eucaristica, di modo che poi si possa offrire al fedele la comunione secondo i criteri di sicurezza”.

Durante la Comunione i fedeli celiaci andranno poi ai piedi dell’altare per ricevere l’Eucarestia per ultimi, per scongiurare il rischio di confusione o di errore.

“Speriamo, noi sacerdoti, di fare cosa gradita”, ha concluso il parroco, che ancora una volta ha voluto sottolineare come questa iniziativa non sia volta a creare “differenze negative, ma anzi a integrare all’interno del sacramento dell’Eucarestia tutti i fedeli senza distinzione di alcun tipo”.

