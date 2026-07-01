Partono i lavori di asfaltatura sulle strade di Lesmo

L'Amministrazione Comunale guidata da Sara Dossola ha annunciato la partenza di un importante piano di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di diverse strade cittadine

Una nuova vita per diverse strade di Lesmo. Si scalderanno nei prossimi giorni i motori dei cantieri stradali. L’Amministrazione Comunale guidata da Sara Dossola ha infatti annunciato la partenza di un importante piano di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza che cambierà il volto del manto stradale di alcune tra le vie più frequentate e strategiche del territorio.

Non si tratta di semplici interventi di facciata, ma di lavori programmati e studiati a lungo. L’obiettivo dichiarato è duplice: da un lato dare una risposta concreta alle necessità di automobilisti, ciclisti e pedoni che ogni giorno si muovono in città, migliorando la qualità e la sicurezza della viabilità; dall’altro, proteggere e preservare nel tempo il patrimonio pubblico, evitando che piccoli ammaloramenti si trasformino in danni più gravi per le casse comunali.

Le vie interessate

Le squadre di operai edili saranno impegnate su diversi fronti. Gli interventi toccherà in primis via Marina, divisa in due lotti d’intervento: il primo tratto andrà dal civico 1 fino all’incrocio con via Alfieri, mentre il secondo riguarderà lo snodo compreso tra la stessa via Alfieri e via Macchiavelli. I lavori si sposteranno poi in via Toti, nel segmento che collega via XXV Aprile a via Papa Giovanni XXIII, e in via Monti, dove i rulli compressori saranno in azione dall’intersezione con via Vico fino all’altezza del civico 41. Infine, il piano includerà anche un restyling completo per via Mazzini.

I lavori dureranno complessivamente 45 giorni

Secondo la tabella di marcia stabilita dal Comune, la durata complessiva degli interventi è stimata in circa 45 giorni naturali e consecutivi a partire dal giorno della consegna formale delle aree di cantiere.

Come accade sempre di fronte a opere pubbliche di questa portata, la convivenza con i lavori richiederà qualche piccolo sacrificio. Il Comune ha già messo in conto che la presenza delle macchine operatrici potrà generare temporanee limitazioni al traffico, rallentamenti o variazioni alla consueta circolazione. Per mitigare i disagi, dagli uffici municipali arriva un appello alla cittadinanza: l’invito per tutti i residenti e i guidatori di passaggio è di guidare con prudenza, rispettare i limiti di velocità e prestare la massima attenzione alla cartellonistica e alla segnaletica stradale provvisoria che verrà posizionata man mano che i cantieri avanzeranno.