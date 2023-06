Passa col rosso in monopattino e viene investito. E' successo a Giussano, all'incrocio tra via Corridoni e via IV Novembre a Paina.

Incidente a Paina di Giussano, investito in monopattino

L'incidente si è verificato intorno alle 13 a Paina di Giussano. A quanto risulta da una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri del Radiomobile, che sono intervenuti per i rilievi, il 24enne di origine ucraina e residente a Desio non avrebbe rispettato il semaforo rosso e procedeva senza casco. Si è scontrato con la Renault Scenic guidata da una donna di 49 anni, che non è riuscita a evitarlo.

Il 24enne è stato soccorso in codice giallo

In seguito all'impatto il 24enne è caduto a terra, procurandosi un trauma cranico e diverse ferite. Giallo il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. A Paina si è portata la Croce Bianca di Mariano Comense. Dopo le prime cure sul posto, il giovane è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Desio. Illesa la conducente della Renault Scenic.