Passa con il rosso e non si ferma all'alt, folle inseguimento a Meda

Inseguimento a Meda nella mattinata di oggi, mercoledì 18 ottobre 2023.

Passa con il rosso e non si ferma all'alt

In base a quanto ricostruito, il conducente di una Clio ha oltrepassato l'incrocio tra via Matteotti e via Indipendenza passando con il semaforo rosso. Gli agenti della Polizia Locale hanno cercato di bloccarlo, ma dopo avergli intimato più volte l’alt, l'automobilista invece di fermarsi ha accelerato.

Inseguimento per le vie del centro

Ne è quindi scaturito un inseguimento per le strade del centro, lungo le vie Indipendenza, Cadorna, Brianza e Gagarin. Giunti in via Adua gli occupanti della Clio, vistisi braccati, hanno quindi abbandonato il veicolo sullo stop e sono scappati a piedi, facendo perdere le tracce.

Indagini in corso per rintracciare i fuggitivi

Indagini in corso da parte della Polizia Locale per rintracciare i fuggitivi.