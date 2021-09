Se ne è andato portandosi via un banale tavolo di plastica. Eppure l’autore del singolare furto messo a segno all’alba di giovedì scorso in piazza Marconi a Vimercate si è presentato sul posto indossando addirittura un passamontagna.

Passamontagna in faccia per rubare... un tavolino

E’ accaduto nei giorni scorsi, poco dopo le 6 all’esterno del locale di piazza Marconi «Da Ayman pizza e kebab», di Ayman Zalat, noto ristoratore. Una sequenza immortalata dalla telecamera esterna al locale, sul lato che si affaccia verso via Bakhita.

Le immagini mostrano l’uomo, di corporatura robusta, avvicinarsi furtivo a sedie e tavoli accatastati per la notte a ridosso della vetrina. Bermuda e maglioncino, il malvivente, probabilmente a conoscenza della presenza della videocamera, indossava un passamontagna.

Un comportamento singolare

Il malvivente si è preso tutto il tempo necessario, scegliendo con cura uno dei tavoli. Un comportamento singolare (strano anche l’orario scelto per il colpo, le 6 passate, quando la piazza incomincia ad animarsi) che fa pensare che in realtà il vero bottino non fosse il tavolo, ma qualcosa contenuto sotto lo stesso o all’interno delle gambe. Qualcosa che un’altra persona potrebbe aver lasciato poco prima. Le immagini però non aiutano a fare chiarezza.

Scelto il tavolo giusto, le immagini mostrano l’uomo che si allontana velocemente.

Il video diffuso dal titolare

A rendere noto quanto accaduto, postando sui social anche il video con le immagini riprese dalla telecamere, è stato lo stesso titolare. «Questo video parla da solo - ha scritto Ayman Zalat - L’ho voluto condividere con voi per avvisare ristoratori e colleghi di stare attenti».