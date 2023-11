"Passeranno i tecnici del gas per alcuni controlli", ma è tutta una truffa

Un volantino, distribuito casa per casa, in cui si avvisano i residenti che nei prossimi giorni passeranno alcuni tecnici incaricati da un'azienda del gas per l'installazione di nuove valvole. Peccato però che la società non ne sappia nulla e sia tutta una truffa ideata da qualche impostore.

La segnalazione della truffa

La segnalazione è scattata in queste ore da parte del Comune di Busnago, dove sono spuntati questi volantini con l'intestazione "Avviso Pubblico per tutti i gestori di gas" e firmati dalla società "Reti Distribuzione". In esso, dicevamo, l'invito ai residenti ad aprire la porta ai tecnici che nei prossimi giorni si sarebbero presentati casa per casa, con tanto di tesserino di riconoscimento. Nulla di più falso. Si tratta di un tentativo di frode, in quanto l'attività non è stata comunicata agli uffici comunali né autorizzata.

L'allerta dell'azienda

Reti Distribuzione, il cui nome è stato indebitamente coinvolto in questa situazione, ha emanato un comunicato al proposito:

"A seguito di alcune segnalazioni pervenute da diversi comuni del Nord Italia, la società scrivente Reti Distribuzione S.r.l ha appreso di una comunicazione riguardante la commercializzazione e installazione di valvole gas, monossido di carbonio e antincendio. Al riguardo si informa che Reti Distribuzione S.r.l. di Ivrea (TO), operante nel settore della distribuzione gas metano esclusivamente in Piemonte non svolge alcuna opera nelle località non ricomprese tra quelle indicate nel sito e non è in alcun modo promotrice dell'attività indicata che trattasi di un tentativo di frode dei confronti della cittadinanza perpetrao da ignoti che utilizzano in maniera illecita il nome e il logo dell'azienda"

I numeri utili

In caso di contatto diretto con presunti operatori/tecnici di tale iniziativa si invita a segnalare il tentativo di frode alle Forze dell'ordine chiamando il numero della Polizia locale 3202173904 oppure il 112. Per qualunque ulteriore chiarimento potete contattare direttamente gli uffici dell'azienda (quella vera) al numero 012546129.