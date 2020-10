Passione Civica: l’ex candidata sindaco si dimette, al suo posto entra il segretario

Passaggio di testimone in Consiglio comunale a Cesano Maderno per Passione Civica: Nadia Speronello, la candidata sindaco delle Amministrative 2017, lascia il posto a Raffaele Di Staso, il segretario del gruppo.

L’ex medico di famiglia che tre anni fa si era messa alla guida della lista più giovane e con la più alta partecipazione femminile di tutte, presentando un programma elettorale che quasi 1.400 elettori (il 9,25 per cento) aveva votato, poco fa ha rassegnato le dimissioni:

“Ho preso la decisione di terminare qui la mia esperienza di consigliere comunale. Non termina però il mio impegno in Passione Civica, il mio supporto al gruppo ed a Raffaele, a cui faccio anche pubblicamente, gli auguri di buon lavoro ed il mio in bocca al lupo”.

A subentrare, dopo la rinuncia formale di Massimiliano Bevacqua, primo dei non eletti sarà, come detto, Raffaele “Raffo” Di Staso. Con i suoi 26 anni, sarà il consigliere comunale più giovane. Nato e cresciuto al Villaggio Snia dove da sempre è legato alle attività di volontariato dell’oratorio e dell’associazione sportiva Equipe 2000, laureato nel 2019 all’Università Statale di Milano (dove ha seguito i corsi e i programmi del professor Nando dalla Chiesa), lavora nell’ambito della comunicazione ed è impegnato nel sociale:

“Mi piace pensare metaforicamente che sarò il consigliere comunale ‘in felpa e jeans strappati’. Il mio obiettivo sarà quello di riavvicinare la gente, e in particolare i giovani, alla politica e alla vita della città. Mi impegnerò ancor di più a coinvolgere le nuove generazioni e a far ardere in loro lo stesso fuoco che arde in me, e che mi ha spinto a scegliere la strada dell’impegno civico​. Sarà un percorso in continuità con quanto fatto da Nadia Speronello, i cui valori sono stati per me fonte di ispirazione in questi anni”.