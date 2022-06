Patente revocata undici anni fa, guidava con una falsa. La Polizia Locale di Bovisio Masciago ha denunciato un cittadino cinese

La patente gli era stata revocata undici anni fa ma lui guidava lo stesso, con un documento falso. Nei guai un automobilista straniero che martedì è stato denunciato dalla Polizia Locale di Bovisio Masciago. Durante l'attività di pattugliamento del territorio, gli agenti hanno intimato l’alt ad un cittadino cinese residente a Milano che ha esibito una patente del suo Paese d’origine, apparentemente originale ma che, a seguito di un attento controllo effettuato anche grazie ad una lampada con raggi UV, è risultata invece contraffatta.

Accompagnato in Questura e denunciato

L’automobilista è stato quindi accompagnato in Questura per essere sottoposto a fotosegnalamento e denunciato alla competente Autorità Giudiziaria in quanto straniero privo di documenti e per uso di atti falsi. La patente è stata sottoposta a sequestro penale e inviata all'Ufficio Falsi Documentali della Polizia Locale di Milano per la perizia tecnica. Il conducente è stato anche sanzionato perché, in base a quanto emerso dagli accertamenti, la sua precedente patente italiana gli era stata revocata nel 2011, quindi l'autovettura di sua proprietà è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.