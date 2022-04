Patentino del buon ciclista per 200 studenti delle elementari

Villasanta

La prova pratica si è svolta sabato 9 aprile in piazza del Comune a Villasanta

Il Codice della strada va rispettato anche in bicicletta. Una regola troppo spesso dimenticata dai grandi che, invece, i ragazzini del paese conoscono bene perché da anni la Polizia locale di Villasanta organizza un corso tutto dedicato a loro sul buon comportamento in strada. Sabato di festa per oltre duecento bambini, divisi in sei classi delle scuole "Villa" e "Oggioni".

I baby ciclisti ieri mattina, sabato, agli ordini dell'agente di Polizia locale Davide Arioldi si sono esercitati lungo il percorso creato ad hoc in piazza Martiri della Libertà anche grazie ai volontari di "Villasanta Attiva", dell'autoscuola Rossi e della protezione civile Monza Soccorso.

Semafori, cartelli di stop e attraversamenti pedonali

Divisi per scaglioni, gli alunni si sono cimentati con le loro biciclette con un vero e proprio percorso stradale urbano. Semafori, cartelli di stop, dare la precedenza e attraversamento pedonale sono stati ricreati in miniatura per consentire ai baby ciclisti di mettere alla prova le conoscenze acquisite in classe durante le lezioni dell’agente Arioldi.

La prova pratica

La prova pratica di sabato è infatti il momento conclusivo e più significativo di un progetto più ampio di educazione stradale che quest’anno ha coinvolto le classi quarte delle primarie A. Villa e A. Oggioni, per un totale di 6 classi e quasi 200 corsisti. Prima della prova, ogni classe ha potuto seguire due lezioni teoriche per imparare a conoscere i cartelli e le regole del Codice della Strada più importanti dal punto di vista della sicurezza.