Paura a Burago: 22enne esce di strada e si schianta con l’auto

Dramma sfiorato a Burago, dove nella serata di ieri un 22enne ha perso il controllo della sua auto schiantandosi in un fosso a lato della strada.

L’incidente

L’incidente è avvenuto poco dopo le 21.30 tra via Montegrappa e via Mazzini. Il giovane sudamericano, residente a Milano, per motivi ancora da accertare avrebbe perso il controllo della sua “Ford” e finendo pericolosamente nel fossato che costeggia la carreggiata. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia dei Carabinieri che casualmente stava transitando lungo la via.

Immediati i soccorsi

I Militari, a loro volta, hanno allertato i soccorsi. Temendo forse il peggio, vista la drammatica dinamica del sinistro, in via Montegrappa si sono precipitati i paramedici della Croce Rossa di Brugherio in codice rosso. Con loro anche i Vigili del fuoco di Vimercate, che hanno estratto il 22enne dalle lamiere della sua auto. Fortunatamente le condizioni del ferito si sono rivelate meno serie del previsto e dopo le prime cure prestate sul posto, il ragazzo è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate.

Al vaglio la dinamica

Le Forse dell’ordine stanno ora indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. Al momento nessuna pista può essere esclusa e le ipotesi viaggiano dal malore all’alta velocità, che in quel tratto di strada spesso tradisce gli automobilisti. Ma per il 22enne, oltre al danno, anche la beffa visto che la sua auto risultava immatricolata da poco più di un mese.