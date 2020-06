Paura a Cavenago: 43enne cade da una pianta, arriva l’elisoccorso – VIDEO

Attimi di paura oggi pomeriggio, lunedì 8 giugno, a Cavenago in via Alessandro Manzoni, nel tratto di strada che conduce alla zona delle Foppe.

Una manciata di minuti dopo le 16 un’ambulanza di Busnago Soccorso è accorsa sul luogo dell’incidente, dove pare che un uomo di 43 anni, residente a Cambiago, sia stato trovato a terra dopo una rovinosa caduta da una pianta.

Atterrato l’elisoccorso

Nei pressi di via Manzoni è anche atterrato l’elisoccorso, intervenuto per soccorrere la vittima della caduta. Sul posto anche una pattuglia della Polizia locale per fare piena luce su quanto accaduto. Stando a una prima ricostruzione sembra che il 43enne si sia arrampicato su una pianta di ciliegie per raccoglierne i frutti, quando il ramo su cui era poggiato ha ceduto di colpo, facendo precipitare l’uomo da un’altezza di circa 4 metri.

Le sue condizioni, parse subito molto gravi, sono tuttavia migliorate grazie al tempestivo intervento dei sanitari. In questi minuti è stato caricato sull’elicottero per poi essere trasferito, in codice giallo, al Niguarda di Milano per ulteriori accertamenti.