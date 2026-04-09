Paura a Lesmo: auto contro un tir in via Ratti, arrivano i Vigili del Fuoco

Momenti di grande apprensione nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, in via Ratti a Lesmo, teatro di un violento scontro che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura. L’incidente, pur avendo causato pesanti ripercussioni sulla viabilità locale, si è concluso fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte.



La dinamica del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dagli agenti della Polizia Locale di Lesmo, intervenuti tempestivamente per i rilievi, un camion stava uscendo da una traversa di via Ratti proprio mentre sopraggiungeva una vettura condotta da una donna.

L’auto viaggiava in direzione Lesmo, provenendo da Camparada, quando l’impatto è diventato inevitabile. La parte anteriore della vettura ha centrato in pieno la fiancata del tir, andando a colpire proprio il serbatoio del carburante del mezzo pesante.



L’intervento dei soccorsi

Proprio il danneggiamento del serbatoio ha richiesto l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto insieme a un’ambulanza e alle pattuglie della locale. I pompieri hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area ed evitare che eventuali fuoriuscite di gasolio potessero innescare principi d’incendio o rendere il manto stradale impraticabile.

Nonostante la dinamica dello scontro avesse fatto temere il peggio, la donna a bordo dell’auto è stata subito assistita dai sanitari: per lei, fortunatamente, nessuna ferita di grave entità, solo un forte stato di shock e contusioni lievi.

Viabilità paralizzata

Pesantissime le ricadute sul traffico. Per permettere le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei mezzi e i rilievi di rito, il tratto stradale interessato è stato parzialmente interdetto. Si registrano lunghe code e blocchi della circolazione verso Lesmo, Camparada e Arcore.

Le autorità consigliano percorsi alternativi fino al completo ripristino della carreggiata e alla rimozione dei veicoli incidentati.