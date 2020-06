Paura a Omate: 39enne si ribalta con la propria auto.

Incidente che per fortuna non ha causato gravi conseguenze quello andato in scena nella tarda serata di ieri, domenica 7 giugno, in via Orti, nella frazione di Agrate. A farne le spese, un uomo di 39 anni, ferito ma non in pericolo di vita.

I fatti

Tutto è accaduto una manciata di minuti dopo le 23. Probabilmente a causa della pioggia torrenziale, l’uomo avrebbe perso il controllo del proprio veicolo, una Toyota “Yaris”, ribaltandosi lungo la carreggiata in prossimità di una curva in via Orti, a due passi dalla piazza centrale di Omate. Alcuni testimoni hanno subito chiamato i soccorsi del 118, giunti sul posto in codice rosso temendo che le condizioni del ferito potessero essere gravissime. Invece, fortunatamente, l’uomo non è parso in pericolo di vita ed è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice giallo, segno che il suo quadro clinico non destava particolari preoccupazioni.

Estratto dai pompieri

Sul luogo dell’incidente sono accorsi anche i Vigili del fuoco, che hanno coadiuvato i sanitari dell’Avps di Vimercate nelle operazioni di soccorso. In particolare l’intervento dei pompieri ha permesso di estrarre il 39enne dal veicolo ormai distrutto, liberandolo dalle lamiere e consentendo ai paramedici di prestargli le prime cure in loco. Sul posto anche una volante dei Carabinieri della Compagnia di Monza per i rilievi di rito e per accertare le eventuali responsabilità del coinvolto.