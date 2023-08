Paura a Seveso: madre e figlio aggrediti dal loro pitbull

Notte di paura a Seveso: madre e figlio aggrediti da uno dei loro pitbull.

Sangue ovunque in casa

Sembrava la scena di un crimine molto efferato, cruento. Quando i Carabinieri sono entrati nell’appartamento in via Cardinal Federico Borromeo, a Seveso, hanno visto sangue dappertutto, sul pavimento, sui muri, tra i mobili.

Madre e figlio aggrediti dal pitbull

Madre e figlio presentavano profonde ferite alle mani, la donna anche alla coscia e a un orecchio, completamente lacerato, in parte strappato. Ad aggredire i due, rispettivamente di 69 e 43 anni, era stato uno dei loro due pitbull che, fino a quel momento, in base a quanto raccontato dai padroni, non aveva mai dato problemi in casa.

Il cane si sarebbe avventato su di loro improvvisamente

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Seregno, chiamati dal personale del 118 poco dopo la mezzanotte tra venerdì 5 e sabato 6 agosto, il cane improvvisamente si è rivoltato contro i padroni in modo inspiegabile, mordendoli e ferendoli gravemente in varie parti del corpo. Aggredendoli con una furia che avrebbe potuto avere anche conseguenze più gravi. Quella sera in casa c’era anche il figlio maggiore della 69enne, un 46enne che non vive con la madre e il fratello e che è stato risparmiato dalla furia dell’animale.

Portati con gravi ferite al San Gerardo

La madre e l’altro figlio, invece, dopo essere riusciti a chiudere in bagno il pitbull, si sono rifugiati in camera da letto ad aspettare i soccorsi, in gravi condizioni. L’ambulanza li ha trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza, dove sono stati tenuti in osservazione, in stato di shock e con evidenti ferite diffuse in tutto il corpo. Il cane è stato preso in consegna, non senza fatica, dagli addetti del canile Fusi di Lissone.