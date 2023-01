Paura a Seveso per un ciclista investito

Paura a Seveso in corso Isonzo nella tarda mattinata di oggi, lunedì 16 gennaio 2023: un ciclista di 85 anni è stato investito da un'auto mentre stava svoltando in via Europa Unita.

Ciclista 85 enne investito a Seveso

Stava percorrendo corso Isonzo in direzione Baruccana in sella alla sua bici quando, nel tentativo di girare a sinistra in via Europa Unita, all'altezza di un negozio di frutta e verdura, ha improvvisamente svoltato senza segnalare e si è ritrovato sopra il cofano dell'auto che lo seguiva e percorreva la stessa direzione. Il ciclista è un uomo classe 1937, residente a Cesano Maderno.

Sul posto la Polizia Locale

I soccorsi sono stati immediati e sul posto è sopraggiunta anche la Polizia Locale. La 50enne sevesina alla guida dell'auto nulla ha potuto per evitare l'impatto, data l'improvvisa svolta dell'anziano. Gli agenti hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso, mentre l'anziano cesanese è stato trasportato in codice giallo, al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza.