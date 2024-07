Paura a Sulbiate, autobus avvolto dalle fiamme

Un autobus della linea Net (Nord Est Trasporti) ha preso fuoco questa sera, mercoledì 10 luglio 2024, poco dopo le 20, in centro a Sulbiate. Sul posto i Vigili del Fuoco e anche i sanitari del 118.

Sulbiate: autobus in fiamme in pieno centro

Dalle prime informazioni l'autobus Net (linea Monza-Trezzo) avrebbe preso fuoco poco dopo le 20 in via Madre Laura, all'altezza della piazza del Mercato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per spegnere completamente le fiamme. Tanti anche i residenti della zona che sono scesi in strada attirati dalle fiamme del veicolo.

Il fumo nero e poi le fiamme

Dalle prime informazioni raccolte l'autobus stava percorrendo via Madre Laura quando alcuni passeggeri hanno notato del fumo nero che fuoriusciva dal motore del mezzo. Sono stati loro ad avvisare prontamente l'autista del bus che ha fatto in tempo ad accostare il mezzo e a far scendere immediatamente i passeggeri, invitandoli ad allontanarsi dall'autobus. Dopo pochi minuti il pullman è stato letteralmente avvolto dalle fiamme. Sul posto è prontamente arrivato anche il sindaco Carla Della Torre.

Sul posto è arrivata anche l'ambulanza per soccorrere uno dei passeggeri.