Paura a Sulbiate, fiamme dal tetto di una cascina.

Sono minuti di apprensione in via Resegone, dove un’abitazione situata all’interno di una corte sta andando a fuoco proprio in questi minuti.

L’allarme

A lanciare l’allarme sono stati i residenti, che intorno alle 17 hanno notato la colonna di fumo alzarsi dal tetto del caseggiato. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco, che subito si sono adoperati per domare le fiamme che nel frattempo si erano propagate anche all’interno di un’abitazione. In via Resegone sono arrivati anche gli agenti della Polizia locale guidati dal comandante Michele Coriale e il sindaco Carla Della Torre.

Corto circuito

Fortunatamente nessuno risulterebbe ferito o intossicato dal fumo. Stando a una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il rogo sia stato causato da un corto circuito che ha intaccato l’impianto dei pannelli fotovoltaici presenti sulla copertura della cascina. Al momento i Vigili del fuoco sono ancora in azione per spegnere l’incendio, anche se la situazione pare ormai del tutto sotto controllo.