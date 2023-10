Paura a Villasanta, uomo barricato in casa con i famigliari: maxi dispiegamento di forze dell'ordine

Attimi di paura quelli vissuti stamattina, lunedì 23 ottobre 2023 a Villasanta, nel quartiere di San Fiorano.

In via Buozzi, all'interno di un appartamento comunale, un uomo sulla sessantina si è barricato in casa insieme ai suoi famigliari, rifiutandosi di aprire la porta di casa e minacciando di compiere gesti estremi. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa poco dopo mezzogiorno.

Maxi dispiegamento delle Forze dell'Ordine

In via Buozzi sono arrivate due autopompe dei Vigili del Fuoco, una autoscala pronta a raggiungere la finestra dell'abitazione, tre pattuglie dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Monza, l'ambulanza e l'automedica.

Maxi dispiegamento di forze dell'ordine e sanitari del 118 che hanno provocato l'attenzione delle oltre cento famiglie che abitano nel complesso residenziale e che sono scese in strada per cercare di capire cosa stesse succedendo.

Tragedia sfiorata

Fortunatamente l'uomo, dopo ripetuti tentativi da parte dei carabinieri e la minaccia di questi ultimi di sfondare la porta di ingresso, ha deciso di aprire mettendo fine a quella che poteva avere i contorni della tragedia.

Non sono ancora chiari i motivi che hanno spinto l'uomo a barricarsi in casa insieme ai suoi famigliari.