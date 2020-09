Paura ad Arcore, investimento pedonale in via Carso. L’incidente è avvenuto intorno alle 13: sul posto ambulanza e automedica.

Dinamica da chiarire

L’incidente è avvenuto intorno alle 13 in via Carso, all’altezza dell’incrocio con via Casati. Ad avere la peggio un pedone, investito in prossimità delle strisce pedonali da una vettura che procedeva lungo la strada. Si tratta di un uomo di 37 anni. Immediati i soccorsi, arrivati sul luogo dell’incidente in codice giallo: presenti un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni di salute dell’uomo fortunamente sono migliorate nel corso dell’intervento e il codice è stato derubricato a verde. Con loro anche la Polizia locale di Arcore, impegnata a gestire il traffico in zona e a fare chiarezza sulla dinamica dell’investimento.

