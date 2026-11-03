Momenti di grande apprensione questa mattina, martedì 3 novembre 2026, lungo uno degli snodi stradali più frequentati della zona. Alla rotonda situata tra la frazione Cà di Arcore e Peregallo di Lesmo, proprio davanti alle attività commerciali “Dolceamaro” e “Millepiedi”, un camion dei rifiuti si è ribaltato su un fianco.
L’incidente, le cui cause sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, ha paralizzato la circolazione stradale. Immediatamente si sono formate lunghe incolonnamenti di auto in tutte le direzioni principali, con pesanti ripercussioni sul traffico diretto verso Villasanta, Lesmo e lo stesso centro di Arcore.
La chiamata ai soccorsi
La chiamata ai soccorsi è scattata tempestivamente. Sul posto si sono precipitate un’ambulanza, diverse pattuglie della Polizia Locale di Arcore, incaricate di gestire la viabilità e i rilievi del caso, e una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha provveduto a mettere in sicurezza la sede stradale e il mezzo pesante ribaltato.
A bordo del camion si trovavano due persone: un ragazzo di 26 anni e un uomo di 29 anni. Uno dei due è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato in codice giallo all’ospedale di Vimercate per i necessari accertamenti medici, fortunatamente senza pericolo di vita. L’altro occupante è stato visitato sul posto.
Disagi alla circolazione sono proseguiti per tutta la mattinata, il tempo necessario per consentire le operazioni di rimozione del mezzo pesante e la pulizia della carreggiata dai detriti.