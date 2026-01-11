L'incendio è scoppiato verso le 7.30, sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e Protezione Civile

Mattinata movimentata oggi, domenica 11 gennaio, alla piattaforma ecologica del Comune di Ornago, dove un incendio ha interessato un cassone dei rifiuti.

Paura in discarica: fiamme da un cassone dei rifiuti

L’allarme è scattato intorno alle 7.30, quando dal cassone si sono levate le prime fiamme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, che hanno inizialmente domato il rogo e messo in sicurezza l’area. Tuttavia, a distanza di alcune ore, l’incendio si è nuovamente riacceso, rendendo necessario un secondo intervento intorno alle 10.

Durante questa seconda operazione, grazie all’uso di un ragno meccanico messo a disposizione dall’azienda agricola Fumagalli, tutti i rifiuti sono stati rimossi dal cassone, consentendo ai pompieri di spegnere definitivamente le fiamme in sicurezza e in tempi rapidi.

Presenti anche le Forze dell’Ordine e la Protezione Civile, intervenuta a supporto delle operazioni. In particolare ai Carabinieri, spetterà il compito di fare luce sull’accaduto. Non si esclude infatti l’ipotesi dolosa: l’origine dell’incendio resta al vaglio degli inquirenti.

Le parole del sindaco Siccardi

Il sindaco Daniel Siccardi, ringraziando tutti gli operatori intervenuti, ha spiegato che l’isola ecologica è gestita da Cem Ambiente, cui spetterà sporgere eventuale denuncia.

“La piattaforma – ha aggiunto il primo cittadino – è dotata di un sistema di videosorveglianza: le telecamere potranno sicuramente aiutare a ricostruire quanto accaduto e a chiarire le cause dell’incendio”.

Siccardi ha inoltre aggiunto che le rilevazioni effettuate da Arpa non hanno riscontrato pericoli: