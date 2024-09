Paura in Tangenziale: albero crolla a pochi centimetri dall'auto di una ragazza incinta

Se non è un miracolo, poco ci manca. Attimi di grande paura lungo la Tangenziale Est lo scorso venerdì 6 settembre: a causa dell'ondata di maltempo un albero è crollato a pochi centimetri dall'auto di una ragazza incinta.

Paura in Tangenziale: albero crolla a pochi centimetri dalle auto

La pianta è crollata nel tratto finale della Tangenziale, tra il territorio di Usmate Velate e Carnate, causando più di qualche disagio alla circolazione, momentaneamente interrotta per favorire le operazioni di rimozione del pesante arbusto. Ma si sarebbe potuto parlare anche di tutt'altro, visto che l'albero ha letteralmente sfiorato le auto in transito, fermandosi a pochi centimetri da una Renault condotta da una 32enne incinta che solo per un miracolo non è rimasta schiacciata.

Soccorsi sul posto

Sul posto è intervenuta immediatamente un'ambulanza dell'Avps di Vimercate per soccorrere la ragazza ovviamente sotto shock. Il personale sanitario, vista anche la delicata situazione della 32enne, ha monitorato con grande attenzione le sue condizioni e quelle del bambino che porta in grembo. Fortunatamente per entrambi nessun pericolo, ma solo un grande spavento, tanto che per la ragazza non è stato predisposto il trasporto in ospedale.