Paura nella notte al “Gigante” per un principio d’incendio

E' successo nella notte tra venerdì e sabato: il punto vendita di via Vivaldi resterà chiuso almeno per la mattinata di oggi

Paura nella notte a Usmate Velate per un principio d’incendio che ha coinvolto il supermercato “Il Gigante” di via Vivaldi, in frazione Cascina Corrada. Oggi, sabato 13 settembre il punto vendita resterà chiuso almeno per tutta la mattinata.

Paura nella notte al “Gigante”

L’allarme è scattato questa notte intorno alle 2. Stando a una prima ricostruzione pare che il principio d’incendio sia partito dal reparto televisioni sito all’interno del supermercato. A scatenarlo, sembra essere stato un cortocircuito che potrebbe anche essere stato causato dal temporale della notte. Le fiamme hanno però rischiato di avvolgere l’intero repart

o se non fosse stato per il tempestivo interventi di addetti e soccorsi.

Ambulanze e pompieri sul posto

Sul posto, immediatamente dopo la chiamata, sono accorsi i Vigili del fuoco per coordinare le operazioni di spegnimento dell’incendio, che nel frattempo erano state domate anche da alcuni addetti interni. Due le persone coinvolte, forse rimaste leggermente intossicate a causa del fumo, soccorse dall’ambulanza e dall’auto medica intervenute in via Vivaldi. Per loro, due uomini di 42 e 48 anni, non è stato tuttavia necessario il trasferimento in ospedale.

Punto vendita chiuso

La situazione è tornata alla normalità nel giro di qualche ora, ma per motivi di carattere precauzionale, anche a causa del forte odore di bruciato che aleggia in tutto il super, il punto vendita di via Vivaldi resterà chiuso almeno per tutta la mattinata odierna. Il Centro riaprirà domani, oppure già oggi nel pomeriggio, qualora i Vigili del fuoco concederanno l’agibilità.