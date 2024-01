Paura per un ciclista caduto, arriva l'elisoccorso

Grande paura questa mattina per un ciclista caduto in via Garibaldi a Renate: le sue condizioni sono parse inizialmente gravi tanto da far arrivare l'elisoccorso.

L'incidente del ciclista

Era in sella alla sua bicicletta da corsa, insieme a un gruppo di amici, quando è rovinato al suolo intorno alle 10.45. Un ciclista di 67 anni, residente a Gorgonzola, in provincia di Milano, è stato soccorso in codice rosso in via Garibaldi a Renate, all'altezza della "Erre Pavimenti".

Le cause della caduta sono al vaglio degli agenti della Polizia locale di Renate. Due le ipotesi al vaglio: un malore o una buca.

Sul posto, attivata in codice rosso, è arrivata l'ambulanza della Croce rossa, ma è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso partito da Como e atterrato nei campi vicini al luogo dell'incidente.

Dopo le prime cure direttamente sul posto, le condizioni del ciclisya sono migliorate ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Como in codice giallo. Ferito ma cosciente.

Gli agenti della Polizia locale stanno raccogliendo le testimonianze degli amici che pedalavano con il 67enne per definire la dinamica dell'accaduto