Paura per un pedone investito a Barlassina

Pedone investito a Barlassina in via Longoni, in prossimità dell’incrocio con via Dante Alighieri, dove si trovano le strisce pedonali.

Pedone investito mentre attraversa

E’ successo pochi minuti prima delle 18. Paura per un 64enne travolto da un’auto che stava procedendo verso Cogliate. Rosso il codice con cui sono stati allertati i soccorsi. Sul posto oltre alla Croce Bianca di Cesano Maderno, si è portata anche l’automedica. Per la ricostruzione della dinamica e per accertare le responsabilità sono stati chiamati ad operare gli agenti della Polizia Locale. Oltre a loro, in via Longoni sono arrivati anche i Carabinieri. Il ferito sarebbe un uomo di 64 anni.

