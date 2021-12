Paura per un principio di incendio in una villetta

Intervento

Vigili del Fuoco in forze a Limbiate

Momenti di paura nel tardo pomeriggio per un principio di incendio in una villetta di Limbiate

Il principio di incendio

L'allarme è scattato intorno alle 19 in una villetta di via Giovane d'Italia a Limbiate dove, poco prima, era divampato un principio di incendio. Sul posto sono state inviate una autopompa e una autoscala del distaccamento di Desio e una autopompa dal distaccamento di Bovisio Masciago.

La preoccupazione, in particolare, era rivolta per un anziano allettato ma la situazione è stata in breve tempo messa sotto controllo. Starà ora ai Vigili del Fuoco accertare le cause del principio di incendio