Paura per un ribaltamento ad Agrate FOTO

Paura per un ribaltamento ad Agrate

Momenti di preoccupazione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre in viale delle Industrie ad Agrate Brianza.

Qui intorno alle 18.15 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una vettura, che si è anche ribaltata, e una moto. Inizialmente si è temuto il peggio: ambulanza e automedica sono giunte sul posto in codice di massima gravità. Fortunatamente si è trattato di un sinistro senza feriti: le due persone soccorse infatti non sono state nemmeno trasportate in ospedale. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Agrate.

