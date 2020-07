Una giovane di 21 anni è stata soccorsa in codice rosso poco dopo le 12.30 di oggi, martedì 21 luglio, a seguito di una brutta caduta in via Volta a Cesano. Poi, fortunatamente, l’allarme è rientrato.

Paura per una 21enne caduta a Cesano

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza sul posto, in via Volta, si sono portati in brevissimo tempo i volontari della Croce Bianca di Cesano e l’automedica. Sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Desio, per cercare di ricostruire quanto accaduto alla 21enne.

Le condizioni della ragazza inizialmente sono apparse gravi tanto che i soccorsi sono arrivati in via Volta in codice rosso. Fortunatamente poi l’allarme è rientrato e la giovane si è ripresa. E’ stata portata in ospedale per accertamenti in codice verde.

TORNA ALLA HOME