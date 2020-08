Paura per una 58enne caduta a Cornate d’Adda. L’intervento dell’ambulanza locale poco dopo le 9 in via Volta.

Paura per una 58enne caduta a Cornate

Grande preoccupazione questa mattina, martedì 18 agosto, per una donna di 58 anni vittima di una caduta poco dopo le nove in via Volta. I soccorsi sono statti attivati in codice rosso e sul posto si è portato il personale sanitario locale. Fortunatamente i primi accertamenti sul posto hanno escluso il peggio. Dopo le prime cure infatti l’intervento di soccorso è stato derubricato in codice verde. E’ stato comunque disposto il trasferimento in ospedale per ulteriori esami.

TORNA ALLA HOME