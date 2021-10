Nessun ferito

L'allarme è scattato intorno alle 14 da alcuni residenti di via Montello

Paura per una fuga di gas a Bernareggio: tecnici al lavoro e allarme presto rientrato. I fatti sono accaduti questo pomeriggio in via Montello.

Paura per una fuga di gas a Bernareggio: tecnici al lavoro e allarme rientrato

L'allarme è scattato intorno alle 14, quando alcuni residenti di via Montello hanno iniziato ad avvertire nell'aria un forte odore di gas. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della stazione di Bernareggio e un mezzo dei Vigili del Fuoco per valutare la situazione. Le Forze dell'ordine hanno tuttavia confermato i timori degli abitanti, riscontrando una fuga di gas da uno dei palazzi del quartiere.

Nessun danno a strutture o persone

Immediata la chiamata ai tecnici della società che gestisce la fornitura di gas, che nel giro di una mezz'ora hanno risolto la situazione, facendo rientrare l'allarme che, in fin dei conti, si è rivelato tutt'altro che falso. Fortunatamente, grazie ai tempestivi interventi, non si registrano feriti e nemmeno danni a strutture.