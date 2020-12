Paura: scontro tra auto, 27enne si ribalta tre volte. E’ accaduto questa mattina sulla Sp 60, la Strada provinciale Monza-Arcore, sul territorio di Concorezzo. Il giovane è finito in ospedale con contusioni, ferite e qualche costola rotta.

Paura, scontro tra auto e la carambola

Erano da poco passate le 9,30 quando sulla Strada provinciale, in direzione Monza, in prossimità di un cantiere stradale aperto in questi giorni, una donna di 51 anni di Arcore alla guida di una Lancia Y si è accorta un po’ all’ultimo momento dei lavori in corso e del relativo restringimento della carreggiata a una sola corsia e a quel punto ha cercato di immettersi a sinistra. In quel mentre è però avvenuta la collisione con una Fiat Idea guidata da un 27enne di Nova Milanese che invece già sopraggiungeva dall’unica corsia disponibile. La monovolume del giovane ha iniziato allora una carambola contro la barriera in cemento che divide la Provinciale, andando a ribaltarsi per tre volte per poi finire al margine opposto della strada, su una collinetta. Sono stati subito attimi di paura e in un primo momento si è temuto il peggio guardando anche alle condizioni della macchina.

Paura per il giovane, i soccorsi

Subito è partita la richiesta di soccorsi messi in allerta in codice rosso. Sul posto nel giro di pochi pochi minuti sono arrivate le ambulanze dell’Associazione volontari di Vimercate e la Polizia locale di Concorezzo. La paura per le condizioni del 27enne si è però allentata dopo i primissimi soccorsi degli operatori tanto che l’intervento è poi passato in codice giallo. Il giovane è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in condizioni serie ma non gravi o di pericolo di vita. Quasi completamente distrutta invece sia nella parte anteriore che laterale e posteriore la sua auto. Comprensibilmente spaventata, ma senza conseguenze fisiche la donna alla guida della Y. La sua macchina, gravemente incidentata, è stata però portata via da un carro attrezzi.

I rilievi della Polizia locale

Dopo la paura, la Polizia locale del Comune di Concorezzo ha provveduto a prendere i rilievi sulla sede stradale e a ricostruire la dinamica della collisione. Per un quadro più preciso e definitivo, già nella giornata di oggi dovrebbe essere sentito un testimone dell’incidente. Complice anche la sola corsia di marcia per il cantiere, la collisione tra le due auto ha portato un inevitabile rallentamento sul traffico in via di smaltimento con la rimozione dei mezzi coinvolti.

Pochi giorni a Natale, la raccomandazione

A pochi giorni dal Natale, nelle ultimissime ore di lavoro prima delle festività o in occasione degli ultimi acquisti, la raccomandazione è quella della massima attenzione e prudenza nella percorrenza delle strade del territorio.

