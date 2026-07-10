Paura sulla SP2: auto prende fuoco in marcia, illeso il conducente

L’uomo, un residente di Bellusco, è riuscito ad accostare e ad abbandonare il veicolo pochi istanti prima che le fiamme lo avvolgessero completamente. Nessuna conseguenza per lui fortunatamente

Momenti di grande tensione questa mattina, venerdì 10 luglio 2026, lungo la SP2, nel territorio di Bellusco, dove un’autovettura è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre era in marcia.

Protagonista della vicenda un uomo del 1954, residente in paese, che si trovava alla guida della sua Fiat Panda. Per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo ha iniziato a sprigionare fumo e fuoco. Mantenendo la massima lucidità, il conducente è riuscito ad accostare il veicolo a bordo strada e ad abbandonarlo rapidamente, mettendosi in salvo pochi istanti prima che l’incendio si propagasse all’intero abitacolo.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi. Fortunatamente, l’automobilista non ha riportato conseguenze fisiche: non ha inalato fumo e, dopo una prima valutazione sul posto, ha rifiutato il trasporto in ospedale.

Il veicolo, invece, è andato completamente distrutto nel rogo. Restano ora da chiarire le cause tecniche che hanno scatenato l’incendio; saranno effettuati nei prossimi giorni tutti gli accertamenti necessari per fare luce sull’accaduto.