Pauroso incidente a Limbiate, grave centauro di 24 anni. Il giovane, residente a Cesano Maderno, ha riportato diverse fratture in seguito allo scontro con un'auto

Grave incidente a Limbiate

Ha riportato varie fratture al bacino e agli arti inferiori e un trauma facciale il giovane rimasto ferito nell'incidente avvenuto ieri, domenica, a Limbiate. Il violento scontro è avvenuto alle 14 in via Monza, sulla Saronno-Monza, davanti al Centro commerciale Carrefour e ha coinvolto una moto Honda Cbr 600 condotta da un 24enne di Cesano Maderno e un'auto, una Audi, guidata da un 31enne residente a Paderno Dugnano.

Accorse ambulanza e auto medica

L'impatto è stato molto forte. Le condizioni del centauro sono sembrate subito molto serie, sul posto si è precipitata un'ambulanza della Croce Bianca di Cesano Maderno insieme all'auto medica. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Al momento non è nota la prognosi. Ancora in fase di accertamento l'esatta dinamica del sinistro di cui si sta occupando la Polizia Locale, intervenuta per i rilievi del caso. Un prezioso aiuto alla ricostruzione dell'incidente arriverà dalle telecamere di sorveglianza posizionate lungo il tratto stradale.