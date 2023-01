Pauroso incidente in via Desio, veicoli distrutti. In ospedale il conducente del furgone, illeso per miracolo il 23enne alla guida dell'auto

Veicoli distrutti nell'incidente in via Desio

Pauroso incidente in via Desio, a Bovisio Masciago. Illeso per miracolo il conducente di un’auto travolta da un furgone, ferito l’uomo alla guida di quest’ultimo: entrambi i veicoli distrutti. Il sinistro è avvenuto ieri, giovedì, intorno alle 15,45 sul rettilineo che collega Desio a Bovisio. Un furgone Fiat Ducato all’altezza del civico 195 si è scontrato lateralmente con la Volvo C60 condotta da un 23enne di Milano, che stava percorrendo la strada nel senso di marcia opposto.

Il violento impatto laterale

Secondo le prime ricostruzioni dell’accaduto, il conducente del furgone che procedeva verso Desio, ha invaso la corsia opposta da dove stava arrivando la Volvo. Inevitabile l'impatto che ha distrutto i veicoli. Sul posto si sono precipitate due ambulanze, la Croce Verde di Lissone e la Croce Bianca di Cesano Maderno ma solo il conducente del furgone è stato accompagnato al Pronto soccorso in codice verde.

Il conducente dell'auto miracolosamente illeso

Miracolosamente illeso il giovane alla guida della Volvo. Sul posto anche la Polizia Locale che ha effettuato i rilievi del caso, ascoltato i testimoni dell’incidente e disciplinato il traffico. Gli agenti hanno sottoposto all’alcol test il conducente del furgone che ha dato esito negativo. Un ulteriore test più approfondito è stato effettuato in ospedale ma l’esito non è ancora noto.