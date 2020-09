Pauroso rogo in un appartamento al quarto piano, palazzina evacuata

Fiamme al quarto piano di una palazzina in via Bottego a Seregno, al lavoro i Vigili del Fuoco.

Fiamme in una palazzina di via Bottego

L’incendio è divampato poco dopo le 21. Non appena dato l’allarme, sul posto si sono portati i pompieri dai distaccamenti di Seregno e di Desio nel tentativo di domare il rogo. Oltre a loro, hanno raggiunto via Bottego anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Tutte le famiglie che risiedono nella palazzina sono state evacuate. Ancora in corso di accertamento la dinamica e le cause che hanno scatenato le fiamme, anche se, a quanto sembrerebbe, l’incendio si sarebbe sviluppato nella cucina dell’abitazione.

Operazioni in corso

I Vigili del Fuoco stanno al momento operando. Fortunatamente non ci sono feriti. Un uomo sarebbe però rimasto all’interno dell’appartamento in cui si sono sprigionate le fiamme. Per questo è stato richiesto l’intervento di ambulanza e automedica. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Seguono aggiornamenti.

