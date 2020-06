Pauroso schianto all’incrocio, auto si ribalta FOTO E VIDEO

Pauroso schianto all’incrocio, nella notte a Monza: un’auto con a bordo una donna di Villasanta si è ribaltata dopo essere stata travolta da una Opel Corsa.

Pauroso schianto all’incrocio a Monza

Erano da poco passate le 3 di oggi, domenica 7 giugno 2020, quando due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Manzoni e via Zucchi, nel centro storico di Monza. Un impatto violentissimo, che ha fatto ribaltare la Jeep condotta da una 51enne di Lissone. Al volante dell’altra auto, una Opel Corsa, un 32enne di Villasanta risultato positivo all’alcoltest.

Donna estratta dall’auto dalla Polizia di Stato

La donna è stata soccorsa da una pattuglia della Polizia di Stato di passaggio nel centro storico di Monza proprio poco dopo il terribile schianto. Gli agenti hanno provveduto a estrarre la donna dall’auto, impossibilitata a uscire da sola dall’abitacolo. L’uomo, sottoposto all’alcoltest, è risultato avere un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite di legge. Verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza.

I soccorsi attivati in codice rosso

Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa, un’automedica e i Vigili del Fuoco di Monza. I soccorritori sono stati attivati in codice rosso, il più grave dell’emergena urgenza. La dinamica del sinistro è al vaglio della Polizia Locale, intervenuta per i rilievi. Ricevute le cure sul posto, nessuno dei coinvonti ha voluto essere accompagnato in ospedale per ulteruori accertamenti: le loro condizioni si sono rivelate meno preoccupanti di quanto ritenuto subito dopo l’incidente.

Altro incidente, nella notte, a Lissone

Nella notte i soccorritori sono intervenuti anche a Lissone dove. dopo un incidente tra due auto a un incrocio, una 25enne è stata estratta illesa dal suo mezzo dai Vigili del Fuoco.

TORNA ALLA HOME