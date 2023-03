Pauroso schianto in moto, gravissimo un 16enne

Due paurosi incidenti sono accaduti questo pomeriggio (domenica 12 marzo 2023) a Biassono, un 16enne è in gravissime condizioni ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano.

16enne in gravissime condizioni

Il primo schianto tra due moto e un'auto si è verificato poco dopo le 16.30 in via Friuli, nella zona industriale di Biassono. Per cause ancora da accertare due motociclette da 250 di cilindrata sono finite contro una Volkswagen Polo. Alla guida un 22enne di Seregno che stava svoltando quando è stato centrato dai due giovani centauri. Il minorenne, residente a Monza, è quello rimasto maggiormente ferito e lotta tra la vita e la morte. Il maggiorenne, 18 anni, residente a Carate Brianza, è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Desio.

I soccorsi

Una volta dato l'allarme sul posto sono intervenute due ambulanze e l'automedica, oltre alla Polizia locale di Biassono e ai Carabinieri di Biassono e di Monza. Secondo una prima ricostruzione fatta dai militari della Compagnia di Monza, i due giovani centauri viaggiavano entrambi ad alta velocità: nessuno dei conducenti è risultato sotto l'effetto di alcol. Proseguono le indagini al comando del maggiore Emanuele d'Onofri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il secondo grave incidente

Alle 19.25 un altro grave incidente tra un'auto e una moto si è verificato sempre a Biassono in via Della Misericordia. La Croce Bianca di Biassono e l'automedica hanno soccorso un motociclista di 30 anni in codice rosso. Il centauro è stato poi trasportato all'ospedale San Carlo di Milano in codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti sempre dai Carabinieri della Compagnia di Monza.

