Pauroso scontro tra due auto a Bellusco, arrivano anche i Vigili del fuoco. Quattro le persone coinvolte, tra cui una bambina di undici anni.

Solito incrocio pericoloso

Teatro dell'incidente è stato ancora una volta corso Alpi. Lo schianto è avvenuto all'altezza dell'incrocio per immettersi a Mezzago. Un tratto di strada molto pericoloso, dove già in passato si sono verificati gravi incidenti. Quello di quest'oggi si è verificato poco dopo le 18 e ha visto coinvolto due auto. Quattro le persone, tutte residenti in zona, rimaste ferite nello scontro: una bambina di 11 anni, due donne di 52 e 43 anni e un uomo di 45. Immediati i soccorsi, giunti sul posto in codice rosso: in corso Alpi sono sopraggiunte ben tre ambulanze e e un'automedica. Presenti anche due automezzi dei Vigili del fuoco di Monza, impegnati a estrarre dall'abitacolo l'uomo rimasto incastrato all'interno della vettura.

Condizioni di salute in miglioramento

Per fortuna le condizioni di salute dei feriti sono andate migliorando nel corso dell'intervento, con il codice che è stato derubricato a giallo per due persone e a verde per una terza. Nessun trasporto in ambulanza per la quarta persona rimasta ferita. Ancora da chiarire la dinamica della collisione, al vaglio degli agenti del corpo di Polizia locale Brianza Est, giunti prontamente sul luogo dell'incidente. Al loro fianco anche i Carabinieri della stazione di Bellusco.