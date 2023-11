Pedemontana, il direttore trova l'auto vandalizzata

Intimidazioni al direttore generale di Pedemontana, Sabato Fusco, che si è ritrovato l'auto completamente vandalizzata. La sorpresa al termine dell'assemblea pubblica indetta dal Comune di Macherio per aggiornare la cittadinanza sul cantiere che partirà a breve.

L'incontro di giovedì è stato particolarmente acceso, alcuni cittadini hanno espresso il loro dissenso per l'opera, ma nessuno si aspettava un gesto del genere al termine dell'assemblea. All'uscita dall'incontro, intorno alle 23.30, il direttore generale di Pedemontana ha trovato la sua auto rigata sia da una parte che dall'altra. Un gesto subito condannato dal sindaco di Macherio, Franco Redaelli.

"Desidero esprimere piena solidarietà al direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda, Sabato Fusco, per l’intimidazione subita nella serata di giovedì 16 novembre mentre era impegnato a illustrare il progetto dell'autostrada alla comunità di Macherio, nel corso di un'assemblea pubblica. Le persone che svolgono seriamente il proprio lavoro meritano assoluto rispetto e sicurezza nello svolgimento delle proprie funzioni. E' nel pieno diritto di tutti avere un'opinione, e di esprimerla, ma la vigliaccheria del vandalismo è inaccettabile. Io personalmente e il Consiglio comunale di Macherio tutto condanniamo l'azione inqualificabile compiuta e faremo il necessario perché episodi simili non si ripetano" afferma il sindaco di Macherio in relazione all'episodio di danneggiamento del veicolo del direttore generale di Autostrada Pedemontana Lombarda.

Le parole decise di Redaelli sono state apprezzate da Fusco, che ha lo ringraziato pubblicamente:

“Ringrazio il sindaco Redaelli per la solidarietà e per l’aiuto concreto che ci ha dato per riparare il danno arrecato. Come Pedemontana continueremo a dialogare con il territorio: sarebbe un peccato che per l'insensatezza di pochi si perdesse il valore che il dialogo può portare a molti" la dichiarazione di Sabato Fusco.