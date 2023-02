Pedone investito a Camparada, arriva l'elisoccorso

Attimi di paura stamattina, venerdì 17 febbraio 2023, poco dopo le 9, al confine tra Camparada e Casatenovo, in viale Milano all'altezza del civico 45, davanti al bar "California Cafè".

Investito un uomo residente a Camparada

Secondo una prima ricostruzione un pedone di 61 anni, residente a Camparada e conosciuto anche in oratorio a Lesmo per via della sua attività di volontariato, è stato falciato da una macchina, una Jeep diretta a Lesmo. A lanciare i soccorsi sono stati i passanti che hanno immediatamente allertato l'ambulanza e gli agenti della Polizia locale di Lesmo.

E' arrivato anche l'Elisoccorso

Inizialmente le sue condizioni erano considerate critiche tant'è che i sanitari hanno anche allertato l'elisoccorso. Fortunatamente l'uomo, al momento, si troverebbe fuori pericolo anche se non si escludono fratture agli arti. Per questo motivo è stato trasportato, in ambulanza, al San Gerardo di Monza, seppur in codice giallo.

Ora spetterà agli agenti della Polizia locale ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e stabilire se il camparadese si trovava o meno sulle strisce pedonali al momento dell'impatto.