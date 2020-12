Pedone investito a Concorezzo: 30enne finisce in ospedale. L’incidente è avvenuto poco fa in viale Libertà; fortunatamente le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi.

Pedone investito a Concorezzo

Attimi di grande paura a Concorezzo, in viale Libertà a due passi dall’Esselunga, dove intorno alle 18.15 un uomo di 30 anni è stato investito da un’automobile che transitava lungo lo stradone. L’impatto è stato tremendo e sul posto si sono subito portate un’ambulanza dell’Avps di Vimercate e un’automedica, entrambe in codice rosso. Le condizioni del 30enne sono inizialmente parse gravissime, ma dopo le prime cure sul posto i sanitari hanno declassato l’intervento a codice giallo: l’uomo dunque non sarebbe più in pericolo di vita e in questi minuti sta per essere accompagnato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Carabinieri sul posto

In viale Monza è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Monza. A loro il compito di ascoltare i testimoni e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti con l’obiettivo di stabilire le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.

