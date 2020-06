Pedone investito, arriva l’elisoccorso VIDEO E FOTO

Pedone investito, arriva l’elisoccorso. Un grave incidente si è verificato poco dopo le 12.30 di oggi, mercoledì, a Correzzana.

Pedone in gravi condizioni

Un uomo di 46 anni è stato investito da un’auto lungo via Principale. Le condizioni del pedone sono apparse in un primo momento molto gravi. Sul posto, insieme alla Polizia locale, si sono portati un’ambulanza di Avps in codice rosso e l’elisoccorso. Le condizioni sono poi migliorate. L’uomo è infatti stato caricato sull’elisoccorso che è ripartito alla volta dell’ospedale di Carate in codice giallo.

La dinamica

Il 46enne stava attraversando la strada lungo via Principale all’altezza di via Garibaldi. In quel momento è sopraggiunta una Golf che viaggiava verso Besana, che l’ha travolto.

