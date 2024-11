Incidente questa mattina, lunedì 4 novembre, in via Nazioni Unite a Seregno. Un pedone di 61 anni è stato investito da un'auto ed è stato trasportato all'ospedale a seguito delle contusioni.

Pedone 61enne investito da un'auto

Un pedone di 61 anni è stato investito in via Nazioni Unite, a ridosso della rotatoria con via Solferino in zona Sant'Ambrogio. Stava attraversando la strada quando è stato urtato sul fianco da un'auto, modello Renault, condotta da un'anziano: il veicolo viaggiava in direzione di via Colzani. Il pedone, che ha sbattuto sul cofano motore, attraversava la strada da sinistra a destra rispetto al senso di marcia del veicolo, dal centro urbano verso la periferia.

Il conducente abbagliato dal sole

Agli agenti il conducente ha riferito di essere stato abbagliato dal sole e di non essersi avveduto del pedone che avrebbe attraversato a ridosso delle strisce pedonali. Sul posto è accorso il personale del 118 con l'Automedica e l'ambulanza della Croce Bianca di Besana: prestati i primi soccorsi, i sanitari hanno trasportato il ferito all'ospedale in codice giallo. In via Nazioni Unite anche una pattuglia della Polizia Locale per raccogliere la testimonianza dei coinvolti e ricostruire la dinamica del sinistro, in una strada sempre molto trafficata nelle ore diurne.