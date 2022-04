Pedone investito in Tangenziale, è in pericolo di vita

Incidente

Un uomo è stato travolto lungo la A51, poco prima dell'uscita di Burago, in territorio di Vimercate.

Pedone investito in Tangenziale, attimi di paura a Vimercate. Poco prima delle 7 un uomo di 27 anni è stato travolto lungo la A51, a circa 200 metri di distanza dall'uscita di Burago. E' in pericolo di vita.

Soccorsi in codice rosso

L'incidente è avvenuto poco prima delle 7, in direzione Lecco. Il 27enne è stato investito a circa 200 metri dall'uscita di Burago, in territorio di Vimercate. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente e le motivazioni per cui l'uomo si trovava a piedi in un tratto di strada a scorrimento veloce. Le condizioni di salute del pedone sono apparse molto gravi fin dall'inizio: sul posto, infatti, sono giunte in codice rosso due ambulanze e un'automedica. Una gravità confermata anche nel corso dell'intervento, attualmente ancora in corso. Sulla dinamica dell'incidente indaga la Polizia stradale.

Si segnalano rallentamenti al traffico e code all'altezza dell'uscita di Burago.

Seguiranno aggiornamenti.