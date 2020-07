Pedone investito, interviene l’automedica FOTO

Pedone investito, interviene l’automedica. Paura in via San Vitale a Seregno per un 42enne, poi per fortuna l’incidente si è rivelato meno grave di quanto sembrasse inizialmente.

In rosso la chiamata al 118

E’ successo poco dopo le 11 in via San Vitale. Una Peugeot che viaggiava in direzione di via Stoppani ha investito un fattorino che era in zona per effettuare delle consegne e stava attraversando la strada. Non è ancora chiara la dinamica. Non è escluso che possa avere avuto un malore. Il conducente dell’auto non è riuscito ad evitarlo e l’uomo è finito sul parabrezza della Peugeot. Rosso il codice della chiamata al 118.

Il 42enne è stato trasportato in ospedale

Fortunatamente l’incidente si è risolto senza gravi conseguenze. Il 42enne è stato poi trasportato in ospedale dai sanitari della Croce Bianca di Besana per le cure del caso. Toccherà agli agenti della Polizia Locale ricostruire l’esatta dinamica e accertare le eventuali responsabilità.