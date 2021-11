Pedone investito, scatta l'allarme in codice rosso

incidente

Il 32enne, investito a Cesano Maderno, è stato poi portato al San Gerardo di Monza

Allarme a Cesano Maderno dove un pedone di 32 anni è stato investito poco dopo le 19: l'allarme è scattato in codice rosso e l'uomo trasportato al San Gerardo

Investimento di un pedone

L'allarme è scattato poco dopo le 19.20 a Cesano Maderno, in via Volta, a non troppa distanza da Palazzo Arese Borromeo. Per cause in corso di accertamento dalle Forze dell'ordine (sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Desio) un pedone di 32 anni è stato investito. Un urto violento tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono giunte anche un'ambulanza e un'automedica. Le condizioni dell'uomo sono parse serie, ma, fortunatamente, dopo le prime direttamente sul posto sono leggermente migliorate tanto che l'intervento è stato declassato da rosso a giallo. Il 32enne è stato poi caricato sull'ambulanza e portato al San Gerardo di Monza.