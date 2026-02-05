Due pedoni investiti da una utilitaria in centro

Una Fiat Cinquecento ha urtato un uomo e una donna mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali, in direzione di via Sanzio. Una 45enne trasportata all'ospedale in codice giallo

E’ di due feriti il bilancio dell’incidente in corso Matteotti a Seregno. Una utilitaria ha investito due pedoni mentre attraversavano la strada sulle strisce pedonali in direzione di via Sanzio.

Due pedoni investiti da un’auto

Incidente questa mattina, giovedì 5 febbraio, pochi minuti prima delle 8 in corso Matteotti, in corrispondenza del civico 29. Una Fiat Cinquecento, guidata da un uomo, ha investito due pedoni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali, all’altezza di via Sanzio. Sul posto è subito accorso il personale del 118 con l’Automedica e un’ambulanza da Desio, coadiuvato da una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del sinistro.

Donna 45enne in ospedale

Nell’urto sono rimasti contusi un uomo di 48 anni e una donna di 45 anni, che ha riportato le conseguenze più serie e dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in ospedale in codice giallo. L’altro pedone se l’è cavata con contusioni a una gamba. L’automobilista avrebbe riferito agli agenti della Polizia Locale, titolari dei rilievi, di non essersi accorto dei pedoni sulla strada. In quel momento della mattinata c’era intenso traffico e foschia.